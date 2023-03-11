Подмосковье 11 марта 2023, 02:33 Многоквартирный дом в ЖК «Лесобережный» в Красногорске ввели в эксплуатацию

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Строительство жилого дома № 2 в жилом комплексе «Лесобережный» в Красногорске завершилось. Объект ввели в эксплуатацию, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

Ключи от квартир в жилом доме получат 98 владельцев.

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Жилой комплекс начала строить группа компаний «Урбан-Групп». Однако организация обанкротила. ЖК достраивает Фонд Развития территорий региона. На данный момент ввели в эксплуатацию девять домов, на пяти объектах строительство находится на завершающей стадии.

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