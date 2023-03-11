11 марта 2023, 02:33
Многоквартирный дом в ЖК «Лесобережный» в Красногорске ввели в эксплуатацию
Строительство жилого дома № 2 в жилом комплексе «Лесобережный» в Красногорске завершилось. Объект ввели в эксплуатацию, сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.
Ключи от квартир в жилом доме получат 98 владельцев.
Реклама
Жилой комплекс начала строить группа компаний «Урбан-Групп». Однако организация обанкротила. ЖК достраивает Фонд Развития территорий региона. На данный момент ввели в эксплуатацию девять домов, на пяти объектах строительство находится на завершающей стадии.
Реклама
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблемы всех обманутых дольщиков в Подмосковье планируют до конца 2023 года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
Строительство
Реклама
Реклама