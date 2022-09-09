Новый жилой дом на Гоголевской улице построят в Пушкино в 2023 году | 360°

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Новый жилой дом на Гоголевской улице построят в Пушкино в 2023 году

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Еще один жилой дом построят в Пушкино в 2023 году. Он появится на улице Гоголевской, рассказала глава ведомства Елена Волкова.

Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит документы и разработает проект благоустройства. Затем приступит к строительству дома в микрорайоне Мамонтовка. Работы будут проводить за счет бюджета округа.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

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Строительство

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