Многоквартирные дома в Подмосковье будут быстрее ставить на кадастровый учет

Сроки постановки многоквартирных домов на кадастровый учет сократятся в Подмосковье до одного рабочего дня. Об этом сообщила руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по области Светлана Зайцева.

Уменьшить срок ведомство планирует в 2022 году. Если заявление подали в электронном варианте, то многоквартирный дом поставят на кадастровый учет в течение одного рабочего дня. При подаче документа через МФЦ срок составит до трех дней, уточнила Мособлдума. Сейчас эта работа занимает от трех до пяти рабочих дней.

По словам Зайцевой, в 2021 году выявили 3,9 тысячи гектаров земли пригодной для строительства. При этом целевой показатель составлял 3,5 тысячи гектаров. Все 169 земельных участков размещены на публичной кадастровой карте. Их могут использовать застройщики.

«В этом году мы планируем вовлечь в оборот пять тысяч гектаров пригодных для строительства жилья», — отметила руководитель управления.

С 1 января 2021 года на кадастровый учет в Подмосковье поставили 521 многоквартирный дом, а с начала 2022-го — 99 многоквартирных домов. В 2021 году специалисты управления Росреестра по региону помогли восстановить права обманутых дольщиков по 120 многоквартирным домам и более 20 тысячам квартир.