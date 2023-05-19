Подмосковье 19 мая 2023, 14:08 Многофункциональный центр в подмосковной деревне Лапино создаст 370 рабочих мест Архитектурная мастерская на Смоленке, ИП Иванченко Святослав Николаевич.

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В Одинцовском округе вблизи клинического госпиталя Лапино построят многофункциональный центр. Там появятся офисы, гостиница, фитнес, оздоровительный центр, кафе и магазины.

К строительству объекта приступят уже в этом году, а завершат работы в 2026-м. Реализация проекта позволит создать около 370 новых рабочих мест.

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«Планируемый комплекс станет еще одной точкой притяжения деревни Лапино, наряду с реализованным выставочным комплексом Лапино Холл, который располагается неподалеку. Объект представляет собой три основных здания, выстроенных в ряд общей площадью более 27,7 тысяч квадратных метров», — отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В каждом здании предусмотрены подземные паркинги и открытые террасы.

«Большое количество витражного остекления в сочетании с блестящим металлом панелей, придающими ритм протяженному фасаду, создает современный и узнаваемый образ здания. Для отделки фасадов авторы выбрали анодированный алюминий серо-золотистых оттенков и натуральный камень», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Прилегающую к комплексу территорию также благоустроят: там предусмотрено комплексное озеленение, устройство зон отдыха, установка малых архитектурных форм, уличной мебели и освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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