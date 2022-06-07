Многофункциональный игровой комплекс для детей появится в городском парке в Луховицах

В Луховицах начали благоустраивать верхнюю часть городского парка культуры и отдыха. До конца года здесь появится новая уютная зона с современными и комфортными игровыми элементами для юных жителей города, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В парке организуют зону с лавочками и площадку для детей трех возрастных групп: от 0 до 3 лет, от 3 до 6 лет, от 6 до 15 лет.

На площадке установят многофункциональные игровые комплексы с горками, лазательное оборудование, качели, карусели, игровой ландшафт с трубами-проходами. Здесь же появится новое освещение.

В Министерстве благоустройства региона отметили, что в этом году в 14 парках Подмосковья обустроят новые функциональные зоны.

В начале июня губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проекте преображения парка усадьбы Крафта в Королеве. На территории благоустроят пруд, установят качели, обновят фонтан, но сохранят колорит. Все сделают в стиле времен Александра Крафта. Облик места изменится к сентябрю.