Многофункциональную поликлинику построят в Домодедове к октябрю 2022 года

В одном из самых крупных микрорайонов Домодедова с населением около 30 тысяч человек начали строительство современной поликлиники с приемной способностью более 400 пациентов в смену. Медицинский центр по своей форме будет напоминать букву X. Благодаря такой архитектурной форме многие кабинеты будут просторными и смогут вместить в себя крупногабаритное оборудование.

Техника и рабочие зашли на объект в июле этого года, а уже сейчас завершают строительство первого этажа и приступают к возведению второго. Строители признаются — проект непростой, с нестандартной планировкой и со своими нюансами, но это даже придает азарта при работе.

«Здесь присутствуют углы разной формы — 135 градусов, 46 — это такие сложные конструктивные схемы и элементы, которые нам приходится производить, опалубку устанавливать нестандартную, но в любом случае для нас это интересно, это новые масштабы по производству», — сказал директор ПСО «Монолит» АО «Мособлстройтрест № 11» Алексей Вихрев.

Источник фото: телеканал «360»

Контроль за ходом строительства ведется в режиме 24/7 с помощью установленных IP-камер, за процессом наблюдают и местные жители.

Источник фото: телеканал «360»

В микрорайоне Южный проживает около 30 тысяч человек и все они ездят к врачам в другой район. Новая поликлиника будет в шаговой доступности, с пропускной способностью 400 посещений в смену для взрослых и детей.

«Это будет современнейшая поликлиника, в которой будут вести прием специалисты всех специальностей: терапевтическое отделение, хирургическое отделение, онкологическое. Самое главное, что там будет находиться женское отделение при женской консультации», — рассказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, недавно в округе открылось терапевтическое отделение, где принимают пациентов четыре специалиста. Отделение может обслужить около 7000 жителей, что является большим плюсом, пока строится поликлиника. Сдача объекта запланирована на октябрь 2022 года.