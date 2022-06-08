Многофункциональная детская площадка появится в парке Орехово-Зуева

В парке 1 мая Орехово-Зуева в рамках проекта «Жилье и городская среда» активно ведутся работы по созданию новой функциональной зоны.

«Парк 1 мая — это один из старейших парков Подмосковья. Уже к концу августа здесь появится новая функциональная зона для юных жителей и их родителей, чтобы они могли с комфортом проводить свой досуг», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Новая площадка станет многофункциональной и будет включать в себя игровой домик, канатную дорогу, мост, карусели, качели двух типов и еще массу игровых комплексов.

Взрослые смогут наблюдать за детьми на скамьях под навесами. Детское игровое пространство по стилистике будет перекликаться с природным ландшафтом парка. Площадку построят с использованием натуральных материалов и покрытий: дерево, металл, песок, гравийный отсев. Аналогов такой детской игровой площадки в Орехово-Зуеве нет.

Помимо игрового комплекса здесь создадут газон и установят лавочки.

В текущем году в 14 парках Подмосковья обустроят новые функциональные зоны. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».