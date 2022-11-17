17 ноября 2022, 11:28
Многоэтажный дом достроили в ЖК «Новая Щербинка» в Подольске
Заключение о соответствии получил застройщик восьмиэтажного дома в ЖК «Новая Щербинка» в деревне Борисовка под Подольском. Строительство продолжалось три года.
Помещения визуально увеличили панорамным остеклением лоджий. На территории жилого комплекса оборудовали детские площадки и продолжают строительство детского сада на 180 мест. Глава Главгосстройнадзора Артур Гарибян добавил, что в будущем здесь появится школа.
Реклама
Уже скоро владельцы 342 квартир смогут въехать в новое жилье.
Реклама
Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Подольск
Строительство
Реклама
Реклама