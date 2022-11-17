Подмосковье 17 ноября 2022, 11:28 Многоэтажный дом достроили в ЖК «Новая Щербинка» в Подольске

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Заключение о соответствии получил застройщик восьмиэтажного дома в ЖК «Новая Щербинка» в деревне Борисовка под Подольском. Строительство продолжалось три года.

Помещения визуально увеличили панорамным остеклением лоджий. На территории жилого комплекса оборудовали детские площадки и продолжают строительство детского сада на 180 мест. Глава Главгосстройнадзора Артур Гарибян добавил, что в будущем здесь появится школа.

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Уже скоро владельцы 342 квартир смогут въехать в новое жилье.

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Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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