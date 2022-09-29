Многоэтажка в Королеве получила высший балл от инспекторов за подготовку к отопительному сезону | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 12:33 Поделиться Telegram

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Viber Многоэтажка в Королеве получила высший балл от инспекторов за подготовку к отопительному сезону

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В Королеве управляющая компания провела необходимые работы по ремонту и профилактике отопительной системы в многоэтажке на улице Горького, 12А. Это особенно важно в преддверии зимнего сезона. Инспекторы уже проверили то, как проводились работы. Выяснилось, что дом подготовлен очень тщательно.

Раньше теплоизоляция в этом доме была сильно изношенной. Ее полностью заменили, провели опрессовку отопительной системы, проверили все контрольно-измерительные приборы. Теперь в усиленном режиме могут функционировать все элементы, которые нужны для бесперебойной подачи в 17-этажку тепла и горячей воды.

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«Опрессовка отопительных систем позволяет испытать на прочность всю инженерную инфраструктуру МКД. Процедура проверяет систему на работоспособность и устойчивость к высокому давлению и помогает выявить малейшие изъяны. Если все трубы, соединения, насосы, контуры радиаторов и так далее прошли испытания успешно, система считается пригодной для длительного использования. Этот способ входит в комплекс обязательных мероприятий по подготовке к отопительному сезону всех многоквартирных домов региона», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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