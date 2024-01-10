Подмосковье 10 января 2024, 15:26 Многоэтажки в центре Климовска подключат к отоплению до вечера 10 января Воробьев: 10 января в Климовске подключат к отоплению все многоэтажные дома

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев снова встретился с жителями Климовска, которые остались без отопления из-за аварии в котельной. Глава Подмосковья в своем Telegram-канале пообещал, что к вечеру 10 января тепло поступит во все многоэтажки.

«Делаем все, чтобы до вечера подключить последние многоэтажные дома к отоплению. Все они находятся в центральной части города, бригады продолжают работать», — заявил Воробьев.

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Утром 10 января отопление работало в 146 из 176 домов Климовска. Воробьев сообщил, что подключить осталось 37 зданий, из них — 12 многоэтажек в центральной части города. Губернатор также объяснил, что ночью произошла утечка на сети, поэтому несколько домов пришлось снова отключить от котельной.

В течение пяти дней тепло вернется в школы и детские сады Климовска. Уже завершились работы на подстанции скорой помощи и начался процесс подключения поликлиники.