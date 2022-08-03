Многодневная велогонка прошла в Бородине

Более 450 велосипедистов приняли участие в пробеге в Бородине. В групповом прокате на 106 километров приняли участие около 300 человек. Для не очень опытных участников подготовили отдельный велозаезд на 53 и 20 километров.

Покататься в Бородино приехала и лидер сезона в общем зачете среди женщин — Марина Летаева. Хоть заниматься велоспортом она начала всего 2 года назад, да еще и в разгар коронавируса, тренер Констанин Куперасов привел девушку к блестящим результатам.

«Сначала мы просто катались, потом он меня тренировал, потом сказал — надо попробовать поучаствовать. Я переживала, потому что есть раздельный старт и есть трековые гонки, есть групповые гонки на шоссе, это все разное и очень интересное», — поделилась лидер сезона в общем зачете Марина Летаева.

Источник фото: телеканал «360»

Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта регулярно проводит велогонки в Москве и Подмосковье. Если в столице на солидные стайерские дистанции рассчитывать не приходится, то в Подмосковье есть, где «разгуляться».

Источник фото: телеканал «360»

«Что нам нравится в Подмосковье — что можно сделать огромный круг, в данном случае в Бородино это 53 километра, соответственно для участников это интересно тем, что картинка перед глазами постоянно меняется, это даже похоже на гонки типа „Тур де Франс“ и в целом очень интересный опыт», — сказал руководитель проектов Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта Данила Грибанов.

Источник фото: телеканал «360»

Следующий этап веломногодневки пройдет в Сергиево-Посадском округе 6–7 августа. А финиширует сезон гонок в конце месяца в Коломне.