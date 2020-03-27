Многодетным семьям Воскресенска волонтеры привозят продуктовые наборы

Коробки со всем необходимым — крупой, консервами и сладостями — маме семи детей в Воскресенске принес лично глава округа Артур Болотников. Собрать продуктовые наборы помогли воскресенские предприниматели. К акции присоединились волонтеры.

Добровольцы ежедневно помогают нуждающимся: приносят лекарства, средства личной гигиены, даже с собаками гуляют, если надо. И с каждым днем неравнодушных людей становится больше. Всего неделю назад в Воскресенске было 60 волонтеров, сегодня уже больше 200.

Большая семья Маймаш во время карантина не скучает. Дома — настоящий оркестр. И пока младшие дети наслаждаются музыкой, старшие готовы помочь маме на кухне. Находясь на самоизоляции, в магазин не сходить, поэтому помощь в виде продуктового набора многодетной семье пришлась кстати.

«Мы сегодня оказываем помощь многодетной семье. Всего у нас 1498 семей, и с детьми от 5 и более у нас 51 семья. И в первую очередь как раз, мы сегодня были у семьи, у них семь детей и, конечно, они нуждаются», — рассказал глава г. о. Воскресенск Артур Болотников.

Особое внимание сейчас уделено семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Таких в Воскресенске — 90. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних стараются заглянуть к каждому домой. Спрашивают, чем могут помочь, учитываются все пожелания.

Всем необходимым обеспечены и пенсионеры. В Воскресенске работает колл-центр, который ежедневно обзванивает лиц старше 65 лет. Этой категории граждан без лишней надобности на улицу лучше не выходить. Именно пенсионеры входят в группу риска. Волонтеры уже сделали 12 тысяч звонков. Почти 250 лиц старшего поколения получили помощь в виде продуктовых наборов. И эта работа будет продолжена.