Многодетным семьям Подмосковья захотели дать право бесплатно парковаться на платных стоянках

Мособлдума разработает законопроект, который позволит многодетным семьям бесплатно парковаться на платных стоянках. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В Московской области выстроена целая система поддержки многодетных семей — это и налоговые льготы, и выплаты, и компенсации, предоставление земли и многое другое. Президентом была поставлена задача о расширении программы поддержки многодетных семей. На сегодняшний день в Московской области мало платных парковок, но мы уже готовим законодательную базу для того, чтобы такие семьи могли бесплатно парковаться. Мы понимаем, насколько это важно для них. Это станет еще одной составляющей региональной социальной политики», — рассказал он.

Брынцалов подчеркнул, что сейчас в Подмосковье живут более 98 тысяч многодетных семей. За последние годы их количество резко выросло — в 2012 году таких семей было всего 27,5 тысячи. По словам Брынцалова, число многодетных ежегодно растет на 15-20%

«Это происходит и благодаря эффективной реализации мер социальной поддержки», — отметил он.

Законопроект предполагает, что семьи смогут бесплатно парковать зарегистрированный на одного из многодетных родителей автомобиль на платной стоянке в Московской области. Этим правом также смогут воспользоваться опекуны или попечители, которые заботятся о трех или более детях. Законопроект распространится и на приемные семьи.