Многодетным семьям Подмосковья выдадут еще 27 земельных участков

27 земельных участков будут предоставлены многодетным семьям в девяти муниципальных образованиях Подмосковья.

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«27 земельных участков согласованы Минмособлимуществом для предоставления многодетным семьям в девяти муниципальных образованиях. Так, семьям с тремя и более детьми в Наро-Фоминске предоставлены десять участков, в Дубне — три, в Воскресенске — пять, в Лотошине — три, в Коломне — два, в Бронницах, Талдоме, Серпухове и Рузе — по одному участку», — сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Всего с начала года в Наро-Фоминске земельные участки получили 72 семьи, в Воскресенске — 66, в Дубне — 352, в Лотошине — 11, в Коломне — 50, в Талдоме — 34, в Серпухове — 156, а в Рузе — 24 многодетные семьи.