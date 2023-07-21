Подмосковье 21 июля 2023, 17:49 Многодетным семьям из Подмосковья напомнили о возможности получить компенсацию за школьную форму первоклассников Министерство социального развития Московской области

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Многодетные семьи из Щелкова, Фрязина, Лосино-Петровского, а также Звездного Городка могут подать заявление на компенсацию за школьную форму для первоклассников. В министерстве социального развития Московской области уточнили, что сделать это можно на портале госуслуг после 10 августа.

«В настоящее время рано подавать заявление для получения компенсации за школьную форму на ребенка-первоклассника, поскольку приказы о зачислении детей в школы еще отсутствуют», — пояснила начальник Окружного управления социального развития № 7 Олеся Савицкая.

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Компенсация в размере трех тысяч рублей положена один раз в год на каждого обучающегося ребенка. Подробности можно узнать по телефону 122 с добавочным номером 6 или в Telegram-чатах «Социалка. Щелково», «Социалка. Лосино-Петровский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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