Многодетным семьям из Подмосковья напомнили о льготах от Мособлгаза

В Московской области многодетные семьи могут воспользоваться льготами в рамках акции «Мособлгаз — тепло большой семьи». Она стартовала в регионе в прошлом году.

Согласно условиям акции, семьям с тремя или четырьмя детьми предприятие предоставляет льготный договор на техническое обслуживание газового оборудования. Для семей с пятью и более детей специалисты бесплатно выполняют комплексное обследование газового оборудования и безвозмездно меняют устаревшие приборы на новые.

«Исправность газовых приборов — это безопасность наших абонентов. Мы понимаем, что в большой семье хватает забот. Данной акцией мы поддерживаем тех, кто действительно в этом нуждается», — сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Участникам акции необходимо иметь постоянную регистрацию по месту жительства на территории Московской области или Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

Подать заявку можно в филиалах Мособлгаза или по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-200-24-09.