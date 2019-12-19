Многодетный отец из Красногорска стал волонтером пожарной бригады
В начале декабря полыхала «Усадьба Ромашково». Пожар охватил здание отеля за каких-то полчаса, но уже к обеду был полностью ликвидирован. Алексей Стрелков — менеджер по продажам, многодетный отец и волонтер. На пожары ездит добровольно — такое хобби.
«Когда мы выезжаем на пожар вместе с профессионалами, мы им помогаем в несложных задачах. Проложить магистральную линию, принести что-нибудь из оборудования», — сказал Алексей Стрелков, волонтер добровольной пожарной охраны.
На видео хорошо видно: Стрелков лишь помогает держать рукав. Сам жизнью не рискует. Тем не менее, дважды в месяц заступает в добровольное дежурство. Но сегодня ничего не горит. Алексей выступает в роли инструктора — показывает, как тушить бытовое возгорание.
Алексей за годы добровольно-спасательной работы теперь уже сам осматривает машину перед выездом. В 227-й пожарной части Мособлпожспас он давно свой.
Для 4-х Стрелковых-младших папа — пример. Старшего — Гришу — уже знакомит с волонтерством. Правда, немного другого характера. Еще одевает пояс, баллон кислородный, с этим ходит и говорит: вступайте в ряды добровольцев.
Конечно, куда спокойнее видеть семью в полном составе за завтраком. Но здесь же, на кухне, всегда работающая рация. Под рукой — униформа. И, если нужно, пожарная машина, припаркованная на диване младшей пожарной бригадой Стрелковых.