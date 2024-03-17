Подмосковье 17 марта 2024, 15:04 Многодетный боец СВО проголосовал на выборах в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Отец семерых детей и участник специальной военной операции проголосовал на выборах в Солнечногорске. Вместе с семьей он посетил избирательный участок в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе».

Военнослужащий подчеркнул важность воспитания у детей чувства гражданской ответственности и рассказал, что один из его сыновей в настоящее время проходит подготовку к участию в специальной военной операции.

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«Для меня выборы — это будущее России, благополучие, мир и наша победа. Важно, чтобы президент России вел нашу страну в правильном направлении. Если мы не сделаем выбор, то этот выбор сделают за нас. Поэтому мы должны активно участвовать во всех мероприятиях, чтобы наша страна победила», — отметил участник специальной военной операции Александр Николаевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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