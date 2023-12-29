Подмосковье 29 декабря 2023, 15:44 Многодетных семей стало на 8 тысяч больше в Подмосковье за год Фото: unsplash.com

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За последний год многодетных семей в Московской области стало на восемь тысяч больше. Их число достигло 110 тысяч, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

«Всего же в многодетных семьях у нас воспитывается более 350 тысяч детей», — добавила министр.

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Для таких семей предусмотрели федеральные и региональные меры поддержки. Например, в Московской области семьям дали возможность получить выплату на школьную форму, компенсацию платежей за ЖКУ, социальные карты, электронное удостоверение многодетной семьи и другие льготы.

В этом году выплата на школьную форму составила семь тысяч рублей. Ее получили семьи с низким доходом.

Новый 2024 год объявили в России Годом семьи.

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