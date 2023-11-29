Подмосковье 29 ноября 2023, 09:20 Многодетных матерей наградили благодарственными письмами на концерте в Подольске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Праздничный концерт ко Дню матери провели в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске. Там многодетных матерей наградили благодарностями главы городского округа.

«Матери объединяются, совместно реализовывают много социальных проектов. Хотелось бы вручить благодарности отдельным представительницам прекрасного пола и в их лице поздравить всех матерей городского округа Подольск», — сказал исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Реклама

Одной из тех, кто удостоился награды, стала Ольга Зингис. Она родила и воспитала четверых детей, а сейчас руководит благотворительным фондом, который помогает военнослужащим «ZOV — Подольск».

Также награды многодетным вручил епископ Подольский и Люберецкий Аксий. Праздничный вечер продолжился концертом от лучших коллективов округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».