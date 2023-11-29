29 ноября 2023, 09:20
Многодетных матерей наградили благодарственными письмами на концерте в Подольске
Праздничный концерт ко Дню матери провели в культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске. Там многодетных матерей наградили благодарностями главы городского округа.
«Матери объединяются, совместно реализовывают много социальных проектов. Хотелось бы вручить благодарности отдельным представительницам прекрасного пола и в их лице поздравить всех матерей городского округа Подольск», — сказал исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов.
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Одной из тех, кто удостоился награды, стала Ольга Зингис. Она родила и воспитала четверых детей, а сейчас руководит благотворительным фондом, который помогает военнослужащим «ZOV — Подольск».
Также награды многодетным вручил епископ Подольский и Люберецкий Аксий. Праздничный вечер продолжился концертом от лучших коллективов округа.
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