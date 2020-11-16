Многодетные семьи из Подмосковья получат выплату на школьную форму онлайн

Многодетные семьи Московской области будут получать выплату на покупку школьной формы онлайн. Эту услугу перевели полностью в электронный вид. Жители смогут подать заявки до 5 декабря.

Размер такой ежегодной выплаты равен трем тысячам рублей. Ее предоставляют одному из родителей на каждого школьника раз в 12 месяцев.

Раньше семьи получали выплату, оформляя ее в офисах МФЦ. Им необходимо было приносить с собой оригиналы документов. Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Теперь все нужные сведения запрашивают через электронное взаимодействие между ведомствами, а саму услугу предоставляют полностью онлайн Максим Рымар.

Заявление на выплату принимают строго до 5 декабря на портале госуслуг. Ответ поступит в течение десяти рабочих дней.

Выплата предоставляется на указанный в заявлении расчетный счет заявителя не позднее 20 декабря. Это подчеркнула министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В этом году выплату на школьную форму уже получили более 66 тысяч детей многодетных семей Подмосковья Ирина Фаевская.

По словам Фаевской, общая сумма выданных за год выплат равна 198,7 миллиона рублей.