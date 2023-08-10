Подмосковье 10 августа 2023, 13:17 Многодетные семьи получат льготу на аттракционы в Центральном парке Лобни пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Многодетные семьи смогут бесплатно прокатиться на аттракционах в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Воспользоваться льготой можно будет каждую третью пятницу месяца.

Сегодня в Центральном парке работают семь аттракционов: «Вихрь», «Ромашка», «Детская железная дорога», «Колокольчик», «Джипы», «Полет» и «Солнышко». Теперь ребята из многодетных семей смогут прокатиться на них бесплатно.

В парке оборудованы детские игровые площадки, велодорожка и площадка для воркаута. Также есть многофункциональная площадка «Затейная поляна», на которой проводятся развлекательные мероприятия и праздники.

Напомним, вскоре парк ждет масштабная реконструкция. А пока благоустройство ведется в парке Киово и вблизи озера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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