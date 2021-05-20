Многодетные семьи Подольска смогут ходить в баню бесплатно

В Подольске многодетные семьи смогут ходить в банные комплексы бесплатно. Программу запускают в округе 21 мая. Социальный проект стал пилотным в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Многодетные семьи из Подольска получат возможность ходить в баню бесплатно. В социальном проекте участвуют муниципальный банный комплекс МУП «Комбинат коммунальных предприятий» и банно-оздоровительный комплекс «Бани Алексеева». Эти объекты входят в губернаторскую программу «100 бань Подмосковья».

«Для получения бесплатной услуги члены многодетных семей могут обратиться в администрацию городского округа Подольск, где предоставят соответствующие документы. По предварительным оценкам уже свыше 30 членов многодетных семей изъявили желание получить услугу бесплатно», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Министр уточнил, что в этом году проект планируют запустить еще в двух округах — Долгопрудном и Чехове.

«К концу года мы сможем подвести итоги и оценить востребованность социального проекта, а также возможность продолжения его реализации с охватом иных льготных категорий граждан», — рассказал Воскресенский.

Он добавил, что в регионе сейчас работают 792 банных комплекса.

Губернаторская программа «100 бань Подмосковья» стартовала в Московской области в 2014 году. За это время в Подмосковье построили и отремонтировали 95 бань, где действует социальная программа для льготных категорий граждан Московской области.