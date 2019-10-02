Многодетные семьи Подольска получат 95 земельных участков

Власти городского округа Подольск в 2019 году выделили 95 земельных участков для предоставления многодетным семьям. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В этом году подольским многодетным семьям выделили 95 земельных участков: три в деревне Злобино Серпухова, 28 — у деревни Волково Наро-Фоминского округа, 12 — в деревне Федюково, 17 — вблизи СНТ «Лесной» Подольска, 33 — вблизи деревни Никулино, два — в деревне Макарово. Всего в муниципальном образовании на конец сентября зарегистрировано 1384 многодетные семьи.

Для сравнения: в 2018 году по результатам жеребьевок состоялось две процедуры распределения земельных участков, с заявлением о предоставлении в собственность обратились 12 многодетных семей.

Глава городского округа Подольск Николай Пестов отметил, что с 2013 года в муниципальном образовании увеличивается число многодетных семей, при этом количество детей в таких семьях за шесть лет увеличилось почти в 2,5 раза.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

«За 2016–2018 годы предоставлены 212 участков. В текущем году есть возможность обеспечить земельными участками еще около 100 многодетных семей. Поэтому мы работаем с профильными областными министерствами в целях выделения новых свободных и пригодных для этих целей земель, в том числе на территории сопредельных муниципалитетов», — рассказал Николай Пестов.

Летом этого года распределили 36 земельных участков: один участок в деревне Боборыкино Подольска, три — в серпуховской деревне Злобино, 32 — в подольской деревне Никулино. Не явились на жеребьевку представители 24 семей. По результатам распределения с заявлением о предоставлении земельных участков обратились 16 многодетных семей. Из них по 15 заявлениям подготовлены постановления о предоставлении земельных участков в собственность, также подготовлено постановление о снятии многодетной семьи с учета на законных основаниях.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

В сентябре распределили еще 19 земельных участков. Однако, несмотря на надлежащее уведомление, восемь представителей многодетных семей на жеребьевку не явились. Поступил один отказ от участия в процедуре распределения данных земельных участков.

Перед распределением земель проводится подготовительная работа. Так, 28 земельных участков у деревни Волково Наро-Фоминского округа и участок в деревне Злобино Серпухова внесены в перечень невостребованных земельных участков и распределяются в порядке очередности.

В настоящее время сформированы 11 земельных участков в деревне Федюково, один земельный участок в деревне Макарово. Ведутся работы по формированию 17 земельных участков вблизи СНТ «Лесной» у деревни Никулино, после чего данные земельные участки будут также включены в перечень планируемых к распределению.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Многодетная Оксана Воркуева поделилась, что недавно ее семья — она, муж и их восемь детей — получили долгожданный земельный участок в Никулине. «Поехали смотреть, и я просто влюбилась в это благодатное место! Рядом деревня Никулино. Поле засеяно клевером. Хочется здесь жить! Думаем дом строить. Спасибо администрации округа за такой подарок», — поблагодарила Оксана Воркуева.

Мама троих детей Елена Богданова рассказала, что ее семья также получила земельный участок в деревне Никулино. «Семь лет в очереди стояли. Очень рады, что в черте города. Мы живем в микрорайоне Климовск. Будем постепенно осваивать. Сначала — как дачу, а потом, может, и дом осилим», — не исключает Елена Богданова.

Многодетные семьи, проживающие в городском округе Подольск, могут получить оперативную информацию в Комитете имущественных и земельных отношений администрации муниципалита по адресу: Подольск, улица Кирова, дом № 4, кабинет № 210, телефон 8(49-67)69-41-98 с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.