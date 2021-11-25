Многодетные семьи Подмосковья получат бесплатную землю для подсобного хозяйства

Депутаты Мособлдумы одобрили в трех чтениях внесение поправок в закон о земле для многодетных семей. Теперь участки можно бесплатно получить не только для постройки дома или сада, но также для подсобного хозяйства. Кроме того, если семья арендует земельный участок, то его могут передать в собственность без очереди.

Расширенный законопроект внесла на рассмотрение депутатов областного парламента министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она напомнила, что сейчас земли для многодетных семей подбираются из участков, предназначенных для постройки дома или садоводства. Изменения в законе позволят подбирать для многодетных семей участки для ведения подсобного хозяйства, где они могут построить дом.

Кроме того, если многодетная семья арендует земельный участок, то теперь она сможет оформить его в долевую собственность на всех членов семьи без очереди.