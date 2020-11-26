Многодетные семьи Подмосковья смогут узнать обо всех льготах на новом онлайн-сервисе

В Подмосковье появился новый онлайн-сервис для многодетных семей. Там можно будет найти информацию обо всех льготах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного правления, информационных технологий и связи Московской области.

Информация обо всех региональных льготах и компенсациях размещена на портале государственных услуг. Ее можно посмотреть в личном кабинете при получении удостоверения многодетной семьи.

«В Московской области действует широкий спектр мер социальной поддержки, но часто жители не знают, на какие льготы и поддержку они имеют право. Теперь жителям Подмосковья, получившим удостоверение многодетной семьи, в личный кабинет на портале госуслуг Московской области будут приходить уведомления о положенных им региональных мерах соцподдержки. Автоматическое информирование о сервисах, которыми может воспользоваться заявитель, — это новый шаг к проактивному оказанию госуслуг в регионе», — пояснил министр государственного правления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Жители, у которых есть удостоверение многодетной семьи, могут запросить выписку. В ней будет список региональных мер социальной поддержки и ссылки на соответствующие электронные сервисы. Там можно найти информацию о компенсации расходов по оплате ЖКУ, о выплатах на обучающегося, отдыхе детей, выдаче карт жителя Подмосковья, материнском капитале.

Чтобы получить услугу, нужно перейти по ссылкам, заполнить электронное заявление и приложить сканы документов.

«В Подмосковье проживает более 85 тысяч многодетных семей. С каждым годом система мер социальной поддержки многодетных расширяется. Кроме того, сегодня в Подмосковье более 30 мер социальной поддержки предоставляется семьям, воспитывающим детей. Есть и такие льготы, которые предоставляются исключительно многодетным, например, выплата на школьную форму», — уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В Подмосковье можно получить 191 государственную услугу в электронном виде. С начала года за услугами обратились уже четыре миллиона жителей региона.