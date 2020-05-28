    28 мая 2020, 15:37

    Многодетные семьи Подмосковья получат больше 180 земельных участков

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    До конца года многодетные семьи Подмосковья получат больше 180 земельных участков. Передавать их начнут в летний период. В области уже согласовали создание 109 участков, а у некоторых изменили целевое назначение.
    Многодетные семьи Подмосковья получат больше 180 земельных участков

    Земли подготовят в Орехово-Зуеве, Зарайске, городских округах Лотошино и Богородский, рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

    С середины апреля согласовано образование 89 земельных участков для передачи семьям

    Наталья Адигамова.

    Также в областном Министерстве имущественных отношений согласовали изменение вида разрешенного использования еще у 72 земельных участков. Они находятся в Раменском округе.

    Изменение целевого назначения земель необходимо, чтобы на участках можно было построить жилые дома.

    Кроме того, Подмосковье помогает с жильем и врачам, ученым, педагогам, а также другим уникальным работникам. Участники программы «Социальная ипотека» оплатят лишь проценты, в то время как правительство погасит тело кредита.

    Ежемесячно на протяжении десяти лет всем работникам будут выплачивать компенсацию суммы основного долга. За этот год такие сертификаты получат 365 специалистов.