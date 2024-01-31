Подмосковье 31 января 2024, 10:37 Многодетные семьи Подмосковья оставили за год свыше 9 тысяч заявок на выплату для погашения ипотеки Unsplash

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Свыше 9,5 тысячи заявок на получение выплаты для погашения ипотеки для многодетных одобрили в Подмосковье за год. Сумма поддержки составляет 450 тысяч рублей.

Как рассказали в Мособлдуме, Подмосковье занимает второе место по объему предоставленной поддержки многодетным. Выплату на погашение ипотеки могут получить семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, при этом кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2024 года.

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«Семьи Московской области с тремя и более детьми могут получить до 450 тысяч на погашение ипотеки. За прошлый год в регионе было одобрено более 9,5 тысячи заявок на участие в программе», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Многодетные также могут оформить семейную ипотеку или получить бесплатный земельный участок.

Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.

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