Многодетные семьи из Подольска смогут сами выбрать бесплатные участки

В Подольске многодетные семьи сами выберут участки, которые им предоставят для строительства дома. Об этом РИАМО рассказало со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Подольска каждую неделю будет проводить встречи с многодетными семьями. На этих встречах представитель семьи сможет сам выбрать участок из перечня предоставляемых.

Беседы будут проходить по понедельникам и четвергам, с 10 утра. Благодаря встречам ускорится процесс обеспечения земельными участками многодетных семей, которые стоят в очереди на бесплатную землю.

Семьи будут приглашать по очереди согласно списку.

Всю необходимую информацию можно получить по номеру телефона комитета имущественных и земельных отношений администрации Подольска: 8 (496) 769-41-98. Прием ведется в здании администрации на улице Кирова, 4, в кабинете № 352.

Приходить на встречу нужно, чтобы оперативно двигалась очередь на бесплатное предоставление земли.