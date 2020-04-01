Все многодетные семьи из Краснознаменска получат участки. Землю уже выделили

Городской округ Краснознаменск получил два участка земли общей площадью 38,6 гектара. Это позволит муниципалитету обеспечить многодетные семьи округа земельными участками. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подбором участков занималось Министерство имущественных отношений региона вместе с Центром содействия развитию земельно-имущественного комплекса Московской области.

Земля находится на территории Рузского городского округа.

«В городском округе Краснознаменск на очереди состоят 222 многодетные семьи, и ежегодно очередь увеличивается на 30-35 семей. Благодаря передаче участков в Рузском городском округе администрация городского округа Краснознаменск сможет обеспечить все многодетные семьи, состоящие в очереди», — отметила Наталья Адигамова.

Она добавила, что сейчас в Подмосковье готовят земельные участки для передачи из областной собственности в собственность еще девяти городских округов — Фрязино, Подольск, Жуковский, Котельники, Ленинский, Можайский, Лыткарино, Балашиху и Одинцовский. Все земли пойдут на обеспечение многодетных семей участками.