Все многодетные семьи из Краснознаменска получат участки. Землю уже выделили
Подбором участков занималось Министерство имущественных отношений региона вместе с Центром содействия развитию земельно-имущественного комплекса Московской области.
Земля находится на территории Рузского городского округа.
«В городском округе Краснознаменск на очереди состоят 222 многодетные семьи, и ежегодно очередь увеличивается на 30-35 семей. Благодаря передаче участков в Рузском городском округе администрация городского округа Краснознаменск сможет обеспечить все многодетные семьи, состоящие в очереди», — отметила Наталья Адигамова.
Она добавила, что сейчас в Подмосковье готовят земельные участки для передачи из областной собственности в собственность еще девяти городских округов — Фрязино, Подольск, Жуковский, Котельники, Ленинский, Можайский, Лыткарино, Балашиху и Одинцовский. Все земли пойдут на обеспечение многодетных семей участками.