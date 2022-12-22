Подмосковье 22 декабря 2022, 14:49 Многодетные семьи и ветераны боевых действий из Подмосковья смогут бесплатно провести газ в дом

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Список категорий граждан, имеющих право на бесплатную газификацию, расширили в Подмосковье. Решением Мособлдумы льготами в 2023 году смогут воспользоваться многодетные семьи и ветераны боевых действий.

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Ранее право на бесплатную газификацию получили малообеспеченные семьи с детьми, семьи пенсионеров, одиноко живущие пожилые люди, ветераны Великой Отечественной войны и другие лица.

«Мы расширили этот перечень. Теперь мерой поддержки смогут воспользоваться более двух тысяч многодетных родителей и порядка 700 ветеранов боевых действий. В следующем году планирует оказать поддержку 900 семьям», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На льготы по газификации частных домов направят более 150 миллионов рублей в 2023 году.

«Подмосковье — первый регион, где по поручению губернатора Андрея Воробьева начала действовать льгота на социальную газификацию. Чтобы воспользоваться поддержкой, жителям необходимо обратиться в Министерство социального развития Подмосковья через сайт РПГУ. После проверки заявитель сможет заключить договор с газовой службой», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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