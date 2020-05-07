Многодетные матери стали волонтерами в Волоколамске

Теперь на выезды Светлану провожают всем семейством.

«Ну конечно, самым младшим меня трудно отпускать куда-то, потому что я уезжаю часа на 2-3, бывает и больше. Старшей приходится сидеть с младшими, но она потихоньку к этому уже привыкла», — рассказывает Светлана Маркина.

Источник фото: телеканал «360»

Обычно Светлана развозит продуктовые наборы вместе с другой многодетной матерью — Марией Масловой. Вместе волонтеры, забив под завязку багажник, развозят за день по 10-15 коробок как по городу, так и по самым удаленным деревням и селам округа.

Источник фото: телеканал «360»

Мария — тренер-инструктор по каратэ и тоже мать троих детей. В волонтерство также пришла недавно, когда стало ясно, что дома сидеть невмоготу, особенно когда кто-то очень ждет твоей помощи.

Источник фото: телеканал «360»

«На тот момент уже было понятно, что многие занятия будут отменены. Сидеть дома точно не в моем духе: постоянно на ногах, постоянно на колесах. Если есть такая возможность, почему бы не помочь», — говорит волонтер, многодетная мать Мария Маслова.

Источник фото: телеканал «360»

В штабе Волонтерского округа более 100 добровольцев. Волоколамские волонтеры занимаются не только доставкой продуктовых наборов, но и раздачей средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, а в преддверии Дня Победы на улицах города раздали и символ Победы — георгиевские ленточки.