Многодетную семью из Балашихи переселили в большую квартиру из однушки

У многодетной малоимущей семьи Татьяны Овчинниковой из Балашихи праздник: им вручили ключи от новой большой квартиры, куда они переедут из тесной однушки. Это третья такая семья, которая обзавелась дополнительными квадратными метрами по программе «Улучшению жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» в этом году.

Источник фото: Евгений Дудин

До конца декабря новоселье справит еще одна семья с несколькими детьми.

«Всего на этот год было запланировано расселение четырех семей. И 11 ноября состоялась передача ключей многодетной семье Татьяны Овчинниковой. Это уже третья семья, которая переехала по государственной программе „Жилище“ в Балашихе. Она получила субсидию в размере восьми миллионов рублей», — рассказала заместитель начальника управления по жилищным вопросам городского округа Ирина Неганова.

Источник фото: Евгений Дудин

Ранее Овчинниковы жили в однокомнатной квартире. Их переселили в большую трешку. Этой семье помогали с переездом на новое место жительство на всех этапах, поделилась начальник управления по делам несовершеннолетних администрации Балашихи Инна Соколова.

«При поддержке Общественной палаты сделали ремонт, провели в новой квартире субботник, обставили ее мебелью. Надеюсь, теперь дети и их родители будут жить с комфортом», — отметила Соколова.

Источник фото: телеканал «360»

Государственную программу «Жилище» запустили в Балашихе в 2017 году. В рамках проекта малоимущим многодетным семьям дают просторное жилье за счет городского и регионального бюджетов.