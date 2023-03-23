Эксклюзив 23 марта 2023, 17:41 «По самому больному». Многодетную мать из Ногинска шокировал фейк о смерти ее мужа в зоне СВО Супруга участника СВО из Ногинска опровергла информацию о гибели мужа

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Многодетная мать из Ногинска опровергла информацию о смерти мужа, который добровольно ушел в зону СВО. Несколько дней назад ей позвонили и подробно описали, как именно погиб ее супруг. Сообщение оказалось фейком. Об этом женщина поделилась в беседе с «360».

Александру с позывным Яга хорошо знают в Ногинске — она занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи для участников СВО. На передовой находится ее муж, который добровольцем ушел в зону СВО. Дома отца ждут трое детей.

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Несколько дней назад женщине позвонили по телефону, представившись сослуживцами ее супруга. Женщине сообщили страшное: ее мужа больше нет.

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«Они сказали, что был прилет… Знали все до мелочей, обращались ко мне по имени, называли точные позывные, множество мелочей. Даже знали, когда он выходил со мной на связь в последний раз», — вспоминает женщина.

Александре сказали, что тело уже везут домой, поэтому нужно оставаться на связи и никуда не пропадать. На все расспросы женщины «сослуживцы» отвечали, что сейчас нет времени.

«Я думала, что готова к таким звонкам, но меня подкосило. Мозг отключился сразу, произошел нервный срыв», — поделилась она в беседе с «360».

Мать решила ничего не говорить детям — просто не нашла слов. Свое горе переживала одна. Находясь в таком состоянии, она сделала запись в социальной сети, и спустя некоторое время ей позвонил живой супруг.

«Он вышел на связь, когда узнал о том, что происходит. Муж был зол на ситуацию и в то же время пытался меня успокоить», — рассказала «360» многодетная мать.

Женщина стала анализировать ситуацию. Сейчас она считает, что жестокий розыгрыш мог организовать кто-то из окружения. Цель — подорвать боевой дух бойца СВО и его жены, которая является волонтером и много помогает участникам спецоперации.

«Пинают по самому больному. Но я усвоила свою ошибку. Как бы больно и плохо ни было, всю информацию нужно трижды перепроверять. Ситуация меня еще больше закалила, и теперь я на все 100% уверена, что готова ко всему», — добавила Александра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создать команду помощи бойцам СВО и их семьям.

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