Многодетной семье в Шатуре вернули право на землю и дом

В Шатуре многодетная семья едва не осталась без крыши над головой. Земельный участок, который достался Ольге Балыковой от дедушки, оказался относящимся к территории Комитета лесного хозяйства. К тому времени, как документы были поданы в суд, супруги успели построить дом и даже прожили в нем три года. В итоге семья отстаивала свои права целых четыре с половиной года — и справедливость восторжествовала.

Супруги Ольга, Никита и трое их детей чуть не остались без своего единственного дома. На землю, что досталась по наследству, все документы были в порядке. А через три года на пороге появились представители Комитета лесного хозяйства. Оказалось, что земельный участок, что достался Ольге еще от дедушки, является территорией лесного фонда. Дальше суды и неутешительный вердикт — строения, то есть дом — демонтировать, участок — освободить.

«Что делать? Как дальше жить? Непонятно было, как. Жили, старались, а потом все. Спустили все строительство, все работы на тормоза, ничего не делали, потому что как что-то делать — на свой страх и риск? Было как-то страшно, не было уверенности в том, что нас не выгонят», — рассказывает многодетная мама, жительница г. о. Шатура Ольга Балыкова.

Источник фото: телеканал «360»

Почему земли населенных пунктов стали лесом и как семья смогла получить разрешение на строительство, сейчас сказать сложно. Четыре с половиной года Балыковы ходили по судам и писали во все инстанции. Обращение в администрацию городского округа Шатура подарило большой семье надежду. Вопрос обсудили на уровне правительства Подмосковья. А точку в деле поставил Московский областной суд 12 мая — Комитет лесного хозяйства претензий не имеет, дом сносить не нужно.

Источник фото: телеканал «360»

Когда ко мне пришла многодетная семья на прием и сказала, что ее выгоняют из единственного дома, я просто не мог не отреагировать. Я очень рад, что удалось нам восстановить право семьи на этот земельный участок. Это торжество справедливости, и никакого другого решения этого вопроса я изначально не видел Алексей Артюхин глава г. о. Шатура

В подобной ситуации в городском округе Шатура оказались еще как минимум восемь семей. Все они обратились в администрацию, каждому постараются помочь.