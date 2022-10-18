Многодетной семье спасателя из Щелкова подарили щенка корги | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 21:25 Многодетной семье спасателя из Щелкова подарили щенка корги

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Многодетная семья из Щелкова получила долгожданный подарок. Семья спасателя с 20-летним стажем пополнилась еще одним членом — щенком корги Мотей.

В Щелкове при Центре гражданской защиты работает отряд корги-спасателей. У этих собак великолепный нюх и они отлично социализируются. Корги-спасатели сейчас заняты на многих работах: ищут наркотики, взрывчатые вещества. Также они могут преодолевать завалы и помогать людям в разных тяжелых ситуациях. Первой в отряде была собака Маруся. Теперь она настоящая знаменитость.

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У спасателя с двадцатилетним стажем, заместителя директора щелковского Центра гражданской защиты Александра Королева большая семья — пятеро детей. Для полного счастья не хватало собаки. С недавних пор Королев работает в отряде, который широко известен именно благодаря корги Марусе. Поэтому, когда стали думать о собаке, вопрос выбора породы даже не поднимался.

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Александр Королев руководит 26 спасателями и 12 водителями. Оборудование, спецтехника, которую распределяет Королев, должна постоянно находиться в полной готовности к выполнению аварийно-спасательных работ.

Директор щелковского Центра гражданской защиты Леонид Киселев отметил, что рад, что подарок от отряда пришелся семье Королевых по душе.

«Королев — новичок в нашем отряде, но не новичок в спасательном деле. Раньше руководил в спасательном отряде. Он понимает стратегию отряда. Понимает те моменты популяризации, которые мы проводим. У него большая семья. Это большие затраты. Поэтому решили помочь», — рассказал Леонид Киселев.

В этот радостный для семьи Королевых день члены корги-отряда обсудили план работы на ближайшие месяцы. Спасателей ждет участие в различных поисковых операциях, учениях, проводимых щелковским гарнизоном. Кроме того, запланированы занятия с детьми на базе спасателей в Щелковском парке и в школах.

Щенок Мотя обязательно присоединится к отряду, когда подрастет и пройдет необходимое обучение.