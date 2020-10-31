Многодетной семье из Подмосковья помогли с продуктами после потопа

Овощи и фрукты привезли многодетной семье Моисеевых, которая живет в садоводческом товариществе в городском округе Лосино-Петровский Московской области. После проливных дождей в начале лета их участок полностью затопило, поэтому они очень нуждаются в помощи.

Из-за непогоды пропал весь урожай на огороде, помидорная рассада в теплице, а еще испортились запасы в подвале дома. Два месяца Ольга и ее муж пытались своими силами осушить землю. Частично им это удалось.

«Вот этих дорожек не было. Здесь была „большая Венеция“, как мы ее называли», — рассказала Ольга Моисеева.

Гуманитарную помощь семье оказали администрация округа и представители партии «Едина Россия». Моисеевым привезли несколько мешков картофеля, морковь, свеклу, капусту, тыкву, фрукты и сладости для детей. Этих овощей семье хватит на несколько месяцев. Старшая дочка Моисеевых Лена уже придумала, на что пустит фрукты. Для компота она возьмет яблоки и груши, сливу, вишню и лимон.

«Сделать доброе дело — оно все равно потом вернется. Занимая такие должности, надо жить для людей», — заметил глава Лосино-Петровского Иван Курданин.

Кроме того, будет создана специальная комиссия для выяснения причины подтопления и устранения его последствий.