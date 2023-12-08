Подмосковье 08 декабря 2023, 16:09 Многодетной семье из Богородского округа подключили газ по льготной программе Телеканал «360»

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Многодетная семья Поповых газифицировала дом в деревне Горки по президентской программе. Благодаря «Социальной газификации» подключение голубого топлива обошлось Поповым всего в 37 тысяч рублей.

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Первыми гостями в доме семьи Поповых после подключения газа стали председатель Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Московской областной Думы Игорь Коханый, министр энергетики Московской области Александр Самарин и генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

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«У нас более 1100 таких льготных подключений: многодетные семьи, ветераны, одинокие пенсионеры, участники специальной военной операции», — рассказал Игорь Баранов.

По словам Игоря Коханого, перечень граждан, которые могут воспользоваться всеми льготами при подключении газа, постоянно расширяется.

Сегодня Московский регион является лидером по исполнению президентской программы «Социальной газификации». Благодаря этому проекту специалисты бесплатно строят газораспределительные сети до границ участка, а регион компенсирует стоимость работ на участках жителей.

Так, воспользовавшись льготой, семья Поповых потратила всего 37 тысяч рублей вместо 180-200 тысяч. При этом они выбрали достаточно дорогостоящее оборудование.

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На территории Богородского округа 82 населенных пункта, из них уже газифицировано 67. Еще 10 газифицируют до 2026 года, а пять населенных пунктов пока не попадают в программу из-за небольшой численности населения.

«Из этих пяти (населенных пунктов — прим. ред.), что не попали под программу, два увеличили количество проживающих путем регистрации. Мы уже оформляем документы для газификации», — уточнил заместитель главы Богородского городского округа Юрий Левахин.

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Подать заявку на Социальную газификацию и узнать подробнее о программе можно на сайте «Мособлгаза».

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