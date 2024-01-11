Подмосковье 11 января 2024, 11:54 Многодетная семья Щербаковых из Лобни получила субсидию на улучшение жилищных условий Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Татьяна и Дмитрий Щербаковы из Лобни воспитывают восемь детей. Они получили субсидию на улучшение жилищных условий.

Такая возможность у Щербаковых появилась благодаря региональной подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы Московской области «Жилище» и поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Этот год объявлен Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи. Очень символично, что именно в этом году большая дружная семья сможет переехать в новый уютный дом. Президент отмечает: многодетные семьи — это основа будущего страны. Он поставил задачу перед правительством — сделать всю систему поддержки многодетных максимально целостной, понятной, эффективной и последовательной», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Напомним, улучшить жилищные условия за счет региональной программы могут семьи, в которых воспитываются семь и более детей или же одновременно родилось три и более ребенка.

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