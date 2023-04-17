Подмосковье 17 апреля 2023, 02:30 Многодетная семья приобрела дом в Коломне благодаря поддержке государства

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Многодетная семья поселилась в просторном доме в Коломне. Чета Мериновых, которая воспитывает семерых детей, получила государственную помощь в размере 14 миллионов рублей.

Валентина и Виталий Мериновы переехали в Подмосковье из Воронежской области около 20 лет назад. Супруги были вынуждены жить на съемной квартире, так как большой семье было тесно в комнате, купленной на средства материнского капитала. В 2020 году в России появилась новая мера господдержки — оплата жилья для семей, где воспитывается от семи детей в размере 100%. В этот момент у Мериновых родился сын Андрей, и чета решила поучаствовать в программе.

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Виталий долгое время сомневался, что его семья получит средства на новый дом. Уже после получения сертификата на 14 миллионов рублей Мериновы окончательно убедились в том, что их дети будут расти в собственном жилище.

Семья приобрела трехэтажный коттедж площадью 320 квадратных метров на участке 10 соток в микрорайоне Щурово в Коломне. Пока дети привыкают к новому дому, глава семейства делает ремонт в будущей игровой комнате. Кроме того, супруги готовятся к рождению восьмого ребенка, Валентина и Виталий ждут девочку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность общения с жителями для оперативного решения проблем.