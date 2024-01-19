19 января 2024, 20:06
Многодетная семья Негиных представила Подмосковье на форуме «Родные – Любимые»
Открытие первого официального мероприятия Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, состоялось на площадке выставки-форума «Россия». Московскую область на мероприятии представила многодетная семья Негиных из городского округа Люберцы.
Форум «Родные — любимые» организован для объединения династий со всей страны, диалога поколений и совместного творчества детей и взрослых. Кроме того, он представляет достижения российских регионов через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей. В специальной программе форума участвуют более тысячи человек — свыше 250 семей из 89 регионов.
Супруги Негины, представляющие Подмосковье, в прошлом году одержали победу на всероссийском конкурсе «Семья года».
«Подмосковье гордится своими семьями. В регионе проживает 1,2 миллиона семей̆, воспитывающих более 1,6 миллиона детей̆ и подростков. Семья Негиных по праву представляет нашу область на выставке. Звание лучшей семьи 2023 года они уже завоевали, желаю еще больше побед», — подчеркнула министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Святослав и Мария расписались 15 лет назад. Сейчас они воспитывают пятерых детей и ведут активный образ жизни. Ранее Мария получила почетный знак «Материнская слава» из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Мы отправили заявки во все номинации конкурсной программы форума. Например, есть „Семейные рецепты“, „Шоу талантов“. В некоторых мы не прошли по критериям. Планируем выступать, показывать свою мини-сценку», — поделился Святослав Негин.
Он добавил, что они еще не успели ознакомиться со всей экспозицией выставки, но уже приняли участие в мастер-классе по росписи фарфоровой тарелочки на стенде Подмосковья. Семейная пара отметила, что сохранить теплые отношения помогают любовь, взаимопонимание и труд.
Специальную программу к форуму организовал и стенд Московской области. В павильоне № 75 работает профессиональный художник-шаржист, который рисует семейные портреты в технике скетчинга — быстрой зарисовки. Кроме того, для гостей подготовлены памятные сувениры, которые можно получить при участии в конкурсах и викторинах.
Напомним, сейчас идет голосование за лучший стенд выставки. Чтобы поддержать регион, необходимо зарегистрироваться на портале и выбрать на карте Московскую область.
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