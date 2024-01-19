Подмосковье 19 января 2024, 20:06 Многодетная семья Негиных представила Подмосковье на форуме «Родные – Любимые» Фото: личный архив семьи Негиных

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Открытие первого официального мероприятия Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, состоялось на площадке выставки-форума «Россия». Московскую область на мероприятии представила многодетная семья Негиных из городского округа Люберцы.

Форум «Родные — любимые» организован для объединения династий со всей страны, диалога поколений и совместного творчества детей и взрослых. Кроме того, он представляет достижения российских регионов через призму успехов семей, семейных традиций и ценностей. В специальной программе форума участвуют более тысячи человек — свыше 250 семей из 89 регионов.

Александра Степанова

Супруги Негины, представляющие Подмосковье, в прошлом году одержали победу на всероссийском конкурсе «Семья года».

«Подмосковье гордится своими семьями. В регионе проживает 1,2 миллиона семей̆, воспитывающих более 1,6 миллиона детей̆ и подростков. Семья Негиных по праву представляет нашу область на выставке. Звание лучшей семьи 2023 года они уже завоевали, желаю еще больше побед», — подчеркнула министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Святослав и Мария расписались 15 лет назад. Сейчас они воспитывают пятерых детей и ведут активный образ жизни. Ранее Мария получила почетный знак «Материнская слава» из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Фото: личный архив семьи Негиных

«Мы отправили заявки во все номинации конкурсной программы форума. Например, есть „Семейные рецепты“, „Шоу талантов“. В некоторых мы не прошли по критериям. Планируем выступать, показывать свою мини-сценку», — поделился Святослав Негин.

Он добавил, что они еще не успели ознакомиться со всей экспозицией выставки, но уже приняли участие в мастер-классе по росписи фарфоровой тарелочки на стенде Подмосковья. Семейная пара отметила, что сохранить теплые отношения помогают любовь, взаимопонимание и труд.

Специальную программу к форуму организовал и стенд Московской области. В павильоне № 75 работает профессиональный художник-шаржист, который рисует семейные портреты в технике скетчинга — быстрой зарисовки. Кроме того, для гостей подготовлены памятные сувениры, которые можно получить при участии в конкурсах и викторинах.

Александра Степанова Александра Степанова Александра Степанова Александра Степанова Александра Степанова

Напомним, сейчас идет голосование за лучший стенд выставки. Чтобы поддержать регион, необходимо зарегистрироваться на портале и выбрать на карте Московскую область.

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