Подмосковье 27 декабря 2022, 10:58 Многодетная семья мобилизованного из Озер получила подарки к Новому году

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Глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Московской областной Думы Игорь Исаев навестили семью мобилизованного в Озерах. Жена бойца и его четверо детей в преддверии новогодних праздников получили приятные подарки.

Получив повестку, Михаил отправился проходить военную подготовку в Серпухов. Семья регулярно навещала его, но в ноябре он уехал защищать Харьковскую область. Теперь связь с родными только по телефону.

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«Раз в неделю он звонит, общаемся с ним, узнаем, как у него дела. Недавно отослали помощь: генератор, спальники, необходимые вещи. <…> Он, получается, в 18 лет служил в армии два года рядовым, по военнику — наводчик БТР был», — рассказала жена мобилизованного Мария.

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Глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Московской областной Думы Игорь Исаев передали семье подарок от губернатора — билеты на новогодние мероприятия Коломны.

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