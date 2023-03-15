Подмосковье 15 марта 2023, 16:11 Многодетная семья из Воскресенска приобрела дом благодаря субсидии и пригласила в гости главу городского округа

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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин побывал в гостях в новом доме многодетной семьи Маймаш. Они в прошлом году получили сертификат на покупку жилья на территории Подмосковья. Суммы хватило, чтобы приобрести большой дом в черте города.

Площадь нового дома превышает 270 квадратных метров, места хватает всем. Больше всего многодетная семья любит собираться вместе в просторной гостиной. Дом уже сильно преобразился после новоселья, но у домочадцев большие планы по ремонту.

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«Дом наполнен радостным смехом и звуками музыки — дети прекрасно поют и играют на музыкальных инструментах. Александр и Эвелина воспитывают восемь детей. Уверен, что у такой дружной команды точно все получится», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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Работа по реализации подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» в Воскресенске продолжается. Подробную информацию о программе можно узнать в управлении жилищной политики администрации городского округа Воскресенск по телефону: 8 (496) 44 2-12-32. Специалисты ответят на все вопросы.

Напомним, что партия «Единая Россия» также реализует проект «Крепкая семья», который призван защищать права семей и поддерживать семейные ценности.

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