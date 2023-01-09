Подмосковье 09 января 2023, 13:19 Первую в 2023 году субсидию на жилье для многодетных семей выдали в Подмосковье

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Семья Олейник с 10 детьми в начале 2023 года получила субсидию на большой дом с участком и игровой площадкой. Средства выделила администрация Воскресенска. Двумя годами ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил супругам микроавтобус.

Галина и Тимофей проживают с детьми в собственной квартире. В прошлом году они попросили помочь с расширением администрацию Воскресенска.

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«В этом году благодаря субсидии хотим приобрести большой дом с участком, поставить игровую площадку для детей. Мы живем в квартире, в которую въезжали, когда нас было четверо. А сейчас мы ждем уже 11-го ребенка, нужно больше места», — рассказал глава семьи Тимофей Олейник.

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Глава Воскресенска Артур Болотников лично вручил семье субсидию. Также в 2020 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева семье Олейник подарили микроавтобус для совместных поездок.

В прошлом году деньги на покупку жилья получили две многодетные семьи. В 2023 году на эти цели выделят более 13,5 миллиона рублей.

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