Подмосковье 05 декабря 2022, 20:59 Многодетная семья из Орехово-Зуева получит награду из рук президента России

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Многодетная семья Салтыковых проживает в Орехово-Зуеве. Они уже не раз получали награды от видных государственных деятелей. Николаю и его супруге вручили ордена, а бывший в то время президентом Дмитрий Медведев попросил как можно чаще их надевать. Но семья Салтыковых так и не привыкла гордиться своим статусом. У них выросли или еще подрастают сразу 17 детей и более 30 внуков.

Занимаются семьей все, у кого есть такая возможность. Заботятся и помогают в меру сил. Родители так воспитали, но, как сказали Татьяна и Николай, главное все-таки было не столько накормить и одеть, сколько вырастить в любви. Тем более так Николаю завещала мама.

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«Она даже мне и говорила: „Коля, детки будут рождаться, ты смотри, старших не перенапрягай, знай, что это дети. Да, поглядели, посидели, потом дай волю. Им тоже надо на скакалке, надо им на мячик, на прыгалки“. Потому что были случаи, что, когда вырастали из многодетных семей, настолько их загрузили, что они потом своих даже не хотели, они перегорели», — рассказал Николай.

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Любимчиков в этой огромной семье нет, каждый ребенок и взрослый особенно дорог. Отдельное внимание уделяется тем, кто плохо себя чувствует, сильно устал или заболел. Скоро супругам предстоит получить еще одну награду — в этот раз из рук президента Владимира Путина. Но они сами говорят, что их главное счастье совсем не в наградах, а друг в друге, в детях, в своей огромной и такой любимой семье.