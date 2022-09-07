Многодетная семья из Коломны купила дом благодаря областной субсидии | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 20:57 Поделиться Telegram

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Viber Многодетная семья из Коломны купила дом благодаря областной субсидии

Читать 360tv в

Еще несколько месяцев назад Елена и ее семеро детей жили в маленькой квартире. Теперь семья живет собственном большом доме.

Покупка просторного жилья для многодетной семьи стала возможна благодаря областной программе «Жилище», в рамках которой многодетным семьям выделяются субсидии на покупку дома.

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«Мы долго ждали, мечтали. Когда детей привезла сюда, они были просто в шоке. После такого малюсенького помещения им, конечно, здесь раздолье», — рассказала многодетная мать Елена Федотова.

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Тринадцать соток земли и дом площадью 250 квадратных метров стоили девять миллионов 400 тысяч рублей. Субсидия почти полностью покрыла стоимость дома. Остальное Елена доплатила с помощью материнского капитала.

«На территории городского округа Коломна успешно реализуется программа „Жилище“, которая помогает многодетным семьям улучшить жилищные условия. С начала реализации программы восемь многодетных семей стали ее участниками и смогли обзавестись собственным жильем», — сообщил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Глава Коломны поздравил семью Федотовых с переездом и пожелал, чтобы в новом доме всегда звучал детский смех.

«Здоровья, счастья, благополучия, а мы со стороны администрации и правительства Московской области будем оказывать всестороннюю поддержку», — обратился Александр Гречищев к Елене.

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