Подмосковье 28 февраля 2023, 12:06 Многодетная семья из Клина передаст пряники ручной работы бойцам СВО

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Многодетная семья Ротару из Клина занялась изготовлением пряников для бойцов СВО. Их получат те, кто находится на реабилитации и лечении в военном госпитале.

Семья стала участником конкурса «Семейный завтрак», который был организован партией «Единая Россия».

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«Во-первых, это сплачивает семьи. Вот вы видите, что мы вместе с нашими детьми готовим из теста. Раскатываем лепешки и вырезаем формы, которые нам нравятся. И дети, посмотрите, с каким усердием готовят каждый пряник», — поделилась руководитель фракции в Клину Надежда Федюкина.

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Оксана Ротару готовит пряники вместе с 14 детьми. Тесто и глазурь они подготовили заранее.

«Я думаю, что тепло всегда согревает. Домашняя еда, рисунки наших детей. Какие-то сладости. Думаю, им приятно», — сказала многодетная мама.

Выпечку отвезут в госпиталь, где военнослужащие проходят лечение и реабилитацию, а в марте семья поучаствует в кулинарном батле, где семьи сразятся в приготовлении лучшего завтрака.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей бойцов СВО. Он отметил, что они продолжат получать необходимую помощь.

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