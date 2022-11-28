Подмосковье 28 ноября 2022, 12:56 Многодетная семья из Химок получила посудомойку ко Дню матери от главы округа

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В преддверии Дня матери глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с семьей Дубовых, в которой воспитывается восемь детей. Он наградил многодетную мать Анастасию Дубову благодарственным письмом и вручил подарки. Среди них — сертификат на приобретение посудомоечной машины, о которой женщина давно мечтала.

Глава Химок также передал многодетной семье абонементы в химкинский театр «Наш дом» и сезонные абонементы на «Театральный каток», с возможность посещения в любое время без очереди.

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«Большая и счастливая семья — мечта многих. У вас восемь прекрасных детей. Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов. А если нужна какая-либо помощь, всегда можете на нас рассчитывать», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Анастасия Дубова отметила, что в округе семье оказывают всестороннюю поддержку: компенсируют оплату коммунальных услуг, обеспечивают детей бесплатным питанием в школе, проездом на общественном транспорте, предоставляют путевки в лагеря.

Семья также подала документы на получение компенсационной выплаты на улучшение жилищных условий. По словам Анастасии, в квартире большой семье уже тесно. Дмитрий Волошин взял решение этого вопроса на личный контроль.

Анастасии Дубовой 33 года. Старшему из ее восьми детей — 15 лет, а младшему — 10 месяцев. У каждого из ребят есть свои увлечения, которые родители активно поддерживают.

«Я люблю своих детей, и они меня очень любят. Когда на душе грустно, меня обнимают сразу восемь пар рук, и все становится прекрасно!» — поделилась Анастасия Дубова.

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