Многодетная семья из Дзержинского получила жилищную субсидию более 7,6 млн рублей

Многодетная семья Джафаровых из Дзержинского получила сертификат на получение жилищной субсидии из рук главы муниципального образования Людмилы Ивановой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова вручила семье Джафаровых свидетельство на право получения жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Московской области.

«Вы получаете эту субсидию в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это его инициатива помогать семьям, которые имеют семь и более детей. Субсидия составляет 7 миллионов 667 тысяч рублей», — уточнила Людмила Иванова.

Глава Дзержинского подарила самой младшей трехлетней Сонечке мышку-игрушку — символ 2020 года и пожелала счастья и здоровья всем членам семьи.

Мама Юлия Джафарова, в свою очередь, поблагодарила главу и администрацию муниципалитета, а также губернатора Подмосковья.

«Я — многодетная мама, у меня семь детей. Старшему сыну 28 лет скоро исполнится, самой младшей дочке 3 года. Живу в городе с рождения. Сегодня получили свидетельство на получение жилищной субсидии. Планируем приобрести жилье в городе и жить здесь. Сейчас мы ютимся в четырехкомнатной квартире 60 квадратных метров. Нас проживает три семьи плюс мама. Дети живут в стесненных условиях, но теперь у них будет у каждого своя комната, свой рабочий стол, где делать уроки», — рассказала Юлия Джафарова.

По словам начальника отдела реализации градостроительной политики, учета и распределения жилой площади администрации городского округа Дзержинский Ирины Васькиной, участниками программы могут быть многодетные семьи, имеющие семь и более детей, а также те, у которых родилась тройня.

Она пояснила, что для участия в программе многодетные семьи должны быть признаны малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также прожить на территории города не менее пяти лет. Программа работает в Московской области с 2015 года. На получение жилищной субсидии по программе «7+» могут претендовать семьи с семью детьми, среди которых как минимум трое не достигли совершеннолетия.

«В Дзержинском в 2015 году был выдан первый сертификат многодетной семье, у которой семь детей. Сегодня вторая семья в Дзержинском получила такой сертификат. В этом году планируем выдать еще один сертификат семье с тройней. В настоящее время они уже собирают документы», — пояснила Ирина Васькина.

Сумма свидетельства зависит от количества членов семьи, от стоимости квадратного метра, который устанавливается властями области, и от той площади, которую занимает семья, добавила начальник отдела реализации градостроительной политики, учета и распределения жилой площади администрации Дзержинского.

По сообщению Министерства жилищной политики Подмосковья, по программе «7+» жилищные сертификаты выданы 180 семьям, у которых воспитывается 1536 детей. В 2019 году 22 сертификата было вручено семьям, имеющим более семи детей, это 205 человек. С 2020 года программа будет распространяться на семьи, в которых родились одновременно трое детей. Для подачи заявки на получение субсидии необходимо обратиться в администрацию своего городского округа.