Подмосковье 30 мая 2023, 23:15 Многодетная семья из Чикаго рассказала о 3,5 годах жизни в Подмосковье

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Джон и Анна Платт переехали в Россию 3,5 года назад. Многодетная православная семья остановилась в Сергиевом Посаде. Недавно супруги получили вид на жительство РФ.

«Одной из причин уехать из Америки было то, что мы ощущали себя другими. И русские друзья в Америке понимали нас намного лучше, чем американские. Америка сложное место для жизни. Большая многодетная семья — это очень сложно. Они не хотят, им не нужны большие семьи в Америке», — сообщил Джон Платт.

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В семье 10 детей. Родители рассказали, что в Подмосковье намного доступнее медицина. Например, их ребенку уже провели три операции на почки, хотя в США за это потребовали бы огромные деньги. Повседневные приемы могли истратить весь семейный бюджет.

«В Америке был, звонит врач и много-много приемов, много раз, потом можно рентген. Очень длительный процесс и очень дорого. Тысяча долларов», — заявила Анна Платт.

Еда на столе только русская — с рынка. Она сытная и вкусная.

«В Америке можно есть сколько угодно еды, желудок наполнится, но не будешь сыт», — сообщила одна из дочерей Зина Платт.

Старший сын Мирон объяснил, что почва в США мертвая, большой объем удобрений для быстрого роста не дает достаточно минералов в овощи и зерно. В итоге многие страдают ожирением и другими проблемами со здоровьем.

Однако в Подмосковье есть свои трудности. Например, новые работа и страна, документы, решение вопросов с образованием детей, которые пока находятся на домашнем обучении. Однако несмотря на неприятности, семья не хочет возвращаться за океан.

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